В январе 2025 года услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали воспользовались 385 маломобильных пассажиров

2025-02-20 10:49
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2025 года услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали воспользовались 385 маломобильных пассажиров. Сервисом чаще пользовались в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Ружино и Биробиджане.

Для маломобильных пассажиров обеспечивается сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: на привокзальные территории, внутри здания вокзала, включая санитарно-бытовые помещения и помещения обслуживания (кассовые залы, залы ожидания, санитарную комнату, камеру хранения, медпункт, помещения коммерческого обслуживания), на платформы к поездам. Услуги оказания помощи и сопровождения предоставляются на безвозмездной основе.

На Дальневосточной железной дороге постоянно ведется работа по улучшению доступности вокзальных комплексов и пассажирских платформ. Обновляются вагоны в поездах дальнего следования и пригородные электропоезда, в которых удобно путешествовать маломобильным пассажирам.

В 2025 году запланированы работы по адаптации вокзалов Ванино, платформ на станциях Советская Гавань-Сортировочная, Этыркен, Харпичан. Также планируется открыть зону ожидания и отдыха для маломобильных пассажиров в здании вокзала Уссурийска.

Напомним, что с информацией об услугах и льготах, предоставляемых маломобильным пассажирам, а также с электронной картой доступности вокзалов России можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными физическими возможностями», подраздел «Помощь на вокзалах».

Оформить предварительную заявку на обслуживание маломобильного пассажира можно по бесплатному круглосуточному телефонному номеру в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 или по электронному адресу info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

