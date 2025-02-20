В январе 2025 года популярность электричек в направлении Моховых Гор выросла более чем в 2 раза

10:36

Пассажирами пригородных электропоездов, курсирующих на Горьковской железной дороге по маршруту Нижний Новгород – Моховые горы, в январе 2025 года стали почти 26 тыс. человек. Это более чем в 2 раза больше в сравнении с первым месяцем прошлого года.

Существенный рост пассажирских перевозок по данному направлению обусловлен тем, что на Горьковской магистрали назначены дополнительные пригородные поезда в связи с началом ремонтных работ на старом Борском мосту. Их курсирование продлено до 1 июня 2025 года. Кроме того, поездка на электричке сообщением Нижний Новгород – Моховые горы позволяет быстро и с комфортом добраться до места назначения, минуя пробки на автомобильных дорогах.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.