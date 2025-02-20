20 февраля на железнодорожных переездах Калининградской области проходят рейды по предупреждению ДТП

10:25

20 февраля во всех городах и районах Калининградской области проходят совместные с Госавтоинспекцией рейды по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Проверками соблюдения автомобилистами правил дорожного движения будут охвачены 43 переезда области.

Такие профилактические мероприятия проводятся на объектах железнодорожной инфраструктуры регулярно. Это способствует минимизации количества происшествий на дороге.

В 2024 году на Калининградской магистрали произошло 1 ДТП на переезде, с начала 2025 года – ни одного. В январе 2025 года железнодорожники совместно с инспекторами ГАИ провели 18 рейдов, по итогам которых составлено 5 административных протоколов за нарушения водителями правил движения через пути.

Калининградские железнодорожники напоминают водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения на переездах, особенно в период сложных погодных условий, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.