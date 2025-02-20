В мае 2025 года из Тюмени и Екатеринбурга отправится круизный поезд «Жемчужина Кавказа»

10:18

Один из флагманских проектов холдинга «РЖД» – туристический круизный поезд № 931/932 «Жемчужина Кавказа» – в этом году вновь выйдет на маршрут со стартом из Тюмени. Состав отправится 8 мая и в тот же день сделает остановку для посадки туристов еще на одной станции СвЖД – Екатеринбург-Пассажирский. Жители Урало-Сибирского региона смогут совершить путешествие по республикам Северного Кавказа на комфортабельном туристическом поезде.

Продолжительность поездки составит 10 дней. Для путешественников поезд станет «отелем на колесах». Расписание продумано так, чтобы ночь они проводили в вагоне, а день посвящали экскурсиям. В состав «Жемчужины Кавказа» включены современные вагоны купе, СВ и люкс, оборудованные кондиционерами, биотуалетами, душами, индивидуальными розетками для зарядки гаджетов. Также в поезде предусмотрен отдельный вагон-душевая, вагон-бар и вагон-ресторан, где, помимо стандартного меню, можно будет заказать блюда кавказской кухни. Погрузиться в аутентичную атмосферу поможет тематическое оформление интерьеров и вечерняя анимационная программа.

Туристы посетят Черкесск, Нальчик, Грозный и Дербент, познакомятся с культурой и традициями регионов, увидят природные и архитектурные достопримечательности. Можно будет совершить прогулку по побережью Каспийского моря, подняться на самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус, посетить цитадель Нарын-Кала, горное озеро Тубанлы-Кель и другие живописные места.

Билеты на туристический поезд «Жемчужина Кавказа» уже поступили в продажу и доступны на официальном сайте ОАО «РЖД» и в железнодорожных кассах. К билетам можно сразу оформить экскурсионный пакет или купить отдельные экскурсии позже, у проводника в вагоне во время поездки. При желании спланировать экскурсионную программу можно самостоятельно.

При покупке билетов на сайте необходимо указать станцию отправления Тюмень (или Екатеринбург), прибытия – Тюмень-Тур (или Екатеринбург-Тур), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.