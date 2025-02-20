Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе текущего года автоматическими камерами хранения на вокзалах Московской железной дороги воспользовались почти 100 тыс. пассажиров

2025-02-20 09:40
В январе текущего года автоматическими камерами хранения на вокзалах Московской железной дороги воспользовались почти 100 тыс. пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе 2025 года автоматическими камерами хранения на вокзалах МЖД пассажиры воспользовались 98,2 тыс. раз, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Наибольшее количество раз пассажиры пользовались автоматическими камерами хранения на Казанском (30 тыс.), Ярославском (22,7 тыс.) и Павелецком (19,3 тыс.) вокзалах. В регионах среди лидеров Курск (817), Тула (649) и Смоленск (634).

По итогам 2024 года автоматическими камерами хранения на вокзалах Московской железной дороги воспользовались 1 млн 320 тыс. раз. Это на 20,8% больше, чем в 2023 году.

Важным преимуществом сервиса является так называемая безлюдная технология, которая позволяет пассажирам самостоятельно выбрать и оплатить ячейку. Благодаря этому удается сократить очереди и время оформления услуги.

Оплата производится не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. В зависимости от размера багажа можно выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку – стандартную, среднюю или большую. При этом действует гибкая система оплаты с почасовой тарификацией.

Всего на вокзалах МЖД размещено 4410 ячеек автоматических камер хранения, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru