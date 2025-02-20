В январе текущего года автоматическими камерами хранения на вокзалах Московской железной дороги воспользовались почти 100 тыс. пассажиров

В январе 2025 года автоматическими камерами хранения на вокзалах МЖД пассажиры воспользовались 98,2 тыс. раз, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Наибольшее количество раз пассажиры пользовались автоматическими камерами хранения на Казанском (30 тыс.), Ярославском (22,7 тыс.) и Павелецком (19,3 тыс.) вокзалах. В регионах среди лидеров Курск (817), Тула (649) и Смоленск (634).

По итогам 2024 года автоматическими камерами хранения на вокзалах Московской железной дороги воспользовались 1 млн 320 тыс. раз. Это на 20,8% больше, чем в 2023 году.

Важным преимуществом сервиса является так называемая безлюдная технология, которая позволяет пассажирам самостоятельно выбрать и оплатить ячейку. Благодаря этому удается сократить очереди и время оформления услуги.

Оплата производится не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. В зависимости от размера багажа можно выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку – стандартную, среднюю или большую. При этом действует гибкая система оплаты с почасовой тарификацией.

Всего на вокзалах МЖД размещено 4410 ячеек автоматических камер хранения, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.