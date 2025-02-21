Холдинг «РЖД» запустил телеграм-бот для покупки билетов на электрички

Российские железные дороги ведут постоянную работу по расширению сервисов и каналов продаж билетов на поезда холдинга. В настоящее время компания приступила к тестированию телеграм-бота (@bilet_na_elektrichku_bot) для оформления билетов на пригородные поезда, курсирующие в субъектах Российской Федерации, – «Электрички РЖД».
С помощью «электронного кассира» можно оформить:
Оплатить их можно как банковской картой, так и через систему СБП.
Пока воспользоваться новым платежным инструментом могут только пассажиры 4 пригородных пассажирских компаний: «Башкортостанская ППК», «Волго-Вятская ППК», «Свердловская ПК» и «Содружество». Вместе они обслуживают 25 регионов страны.
Решение о масштабировании сервиса на всю сеть будет принято после оценки специалистов.