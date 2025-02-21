ОАО «РЖД» поставит в российские регионы 37 составов пригородных поездов в 2025 году

16:25

Холдинг «РЖД» в 2025 году планирует закупить 37 составов пригородных поездов (228 вагонов) для пригородных пассажирских компаний, осуществляющих перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении в российских регионах, в том числе:

1 электропоезд серии ЭП2ДМ (6 вагонов);

18 – серии ЭП3Д (106 вагонов);

17 – серии ЭС104 и ЭС105 «Финист» (100 вагонов);

1 дизель-поезд серии ДП2Д (6 вагонов).

Кроме того, еще 10 новых пассажирских вагонов пополнят составы пригородных поездов, курсирующих на локомотивной тяге.

Новый подвижной состав планируется направить для работы на пригородных маршрутах Нижегородской, Челябинской, Ярославской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской областей, Приморского и Алтайского краев, а также Республик Башкортостан и Дагестан.

Еще 644 вагона пригородных поездов будут обновлены в ходе капитального ремонта. Будет проведен ремонт кузовов и тележек, заменены узлы, внутреннее оборудование и интерьер.

Напомним, что в 2024 году ОАО «РЖД» закупили 51 новую электричку (13 электропоездов ЭП2ДМ (88 вагонов), 20 – ЭП3Д (100 вагонов), 18 – ЭС104 «Финист» (90 вагонов) и 35 дополнительных прицепных вагонов (10 вагонов для рельсовых автобусов серии РА-3 «Орлан» и 25 пассажирских вагонов локомотивной тяги)). Новый подвижной состав поступил в 21 субъект РФ, включая Новосибирскую, Иркутскую, Свердловскую области, Хабаровский край, Республику Бурятию и т. д.

Кроме того, за счет капремонта в прошлом году вторую жизнь получили 676 вагонов пригородных поездов.