Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Северной магистрали в 2024 году составили 36 млрд рублей

15:43

В 2024 году Северная железная дорога реализовала инвестиционные проекты на сумму 36 млрд рублей.

В Переславле-Залесском Ярославской области построен вокзал в русском стиле из современных долговечных материалов отечественного производства. В Нерехте Костромской области после масштабного ремонта открыт вокзал. Воссоздан исторический облик здания XIX века, при этом предусмотрено все для комфорта пассажиров. Вокзал обновлен за счет программы капитального ремонта.

На станции Данилов в Ярославской области, где проходит смена локомотивов грузовых и пассажирских поездов, завершено строительство дома отдыха локомотивных бригад для машинистов и помощников из 8 депо Северной и Московской железных дорог.

«Новый дом отдыха – это не только комфорт для наших работников, но и возможность пропускать поезда на участке Данилов – Орехово-Зуево без смены бригад на станции Ярославль-Главный. Будет обеспечено рациональное использование рабочего времени локомотивных бригад: экономия составит 1,8 тыс. часов работы ежемесячно», – отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Продолжена реконструкция важнейшей грузовой станции Череповец-II в Вологодской области, введены во временную эксплуатацию пять удлиненных приемоотправочных путей. Реализуется программа развития железнодорожных подходов к портам Северо-Запада России: в 2024 году удлинены пути станций Нименга и Кодино.

На крупнейшей сортировочной станции дороги Лоста в Вологде внедрена автоматизированная система для осмотра грузовых вагонов. Завершена опытная эксплуатация нового оборудования железнодорожной автоматики – микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ-20 на станции Пантелеево. Разработка велась с 2020 года в рамках программы РЖД по импортозамещению. Вычислительный комплекс создан на базе российских процессоров.

В 2024 году на СЖД поступило 14 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ и 3 грузовых 2ТЭ25КМ «Пересвет».

За год отремонтировано более 370 км пути, заменен 151 стрелочный перевод. Ремонт пути на СЖД проводится с использованием новейших образцов отечественной техники.

В 2023 году сумма инвестиций в развитие СЖД составляла 30 млрд рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.