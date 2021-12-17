В 2021 году вагоном-автомобилевозом на Дальневосточной железной дороге перевезено более 400 личных транспортных средств

С начала 2021 года 440 автомобилей перевезено в специализированном вагоне-автомобилевозе, который курсирует в составе пассажирского поезда дальнего следования № 663/664 сообщением Хабаровск – Чегдомын АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД»), из них по направлению Новый Ургал – Хабаровск – 204 транспортных средства, обратно – 236.

В связи с востребованностью услуги курсирование вагона-автомобилевоза продлено до конца 2021 года с периодичностью 2 раза в неделю.

Рассматривается вопрос об использовании подобных вагонов и на других участках БАМа в Хабаровском крае и Амурской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.