Горьковская магистраль стала участником форума «Код безопасности: старт карьеры»

2025-02-21 15:20
Горьковская магистраль стала участником форума «Код безопасности: старт карьеры»
Специалисты и волонтеры Горьковской железной дороги, преподаватели и юные железнодорожники магистрали приняли участие в профориентационном мероприятии «Код безопасности: старт карьеры», приуроченном к объявленному в Российской Федерации году Защитника Отечества.

Цель мероприятия – объединение лучших практик в сфере профориентационной работы с молодежью и знакомство с профессиями в области обеспечения безопасности страны.

Участниками форума стали более 500 человек – представители местных отделений «Движение первых», учащиеся кадетских классов, школьники и студенты образовательных учреждений Нижегородской области.

В рамках встречи воспитанники Детской железной дороги Нижнего Новгорода продемонстрировали участникам радиоконструктор по сбору электрической цепи и макет переезда со световой сигнализацией, а также рассказали о преимуществах обучения на ДЖД и о своей производственной практике в летнее каникулярное время. Кроме того, железнодорожники и волонтеры магистрали провели тематическую игру по безопасности на железной дороге, а сотрудники социально-кадрового центра рассказали об особенностях работы железнодорожной отрасли сегодня и об актуальных вакансиях на магистрали.

По словам начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, подобные площадки в формате интерактивного взаимодействия с участниками помогают школьникам, выпускникам и молодым специалистам узнать о возможностях по трудоустройству в холдинг и дополнительных корпоративных гарантиях.

Мероприятие прошло на площадке Молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО. СТАРТ» при поддержке правительства Нижегородской области.

Особый интерес у молодежи вызвала тематическая игра по безопасности «Найти 15 ошибок на переезде», имиджевые видеоролики о Горьковской железной дороге и игра-конструктор.

Кроме того, в рамках мероприятия на площадках прошли мастер-классы и лекции для взрослых, школьников и студентов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

