В экскурсии по вокзалам Екатеринбург и Тюмень добавлена историческая глава к 80-летию Победы

В экскурсии по вокзалам Екатеринбург и Тюмень добавлена историческая глава к 80-летию Победы

13:08

Глава о военных буднях вокзалов и предприятий Свердловской железной дороги добавлена в сюжет познавательных прогулок по вокзалам Екатеринбург и Тюмень в год юбилея Великой Победы.

Проект ориентирован на ребят 7–15 лет. Экскурсоводы – сотрудники и начальники вокзалов – рассказывают школьникам о работе стальных магистралей в годы Великой Отечественной войны, боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников.

Следуя экскурсионному маршруту, группы проходят и по вокзальному перрону, откуда отправлялись эшелоны на запад, а в мае 1945 года горожане под звуки оркестра встречали «поезда Победы».

Ощутить дыхание той эпохи помогает знакомство с уникальными фресками на сводах вокзала Екатеринбург. В них воссозданы исторические сюжеты и военные образы: добровольцы, идущие на фронт, сцена танкового боя, труд рабочих в тылу и др.

Повествуя о железной дороге, войне и славной Победе, экскурсовод познакомит и с историей знаковых монументов, расположенных у вокзальных комплексов. В Екатеринбурге это памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, в Тюмени – монумент «Железнодорожникам фронта и тыла», собранный из фрагментов рельсов, которые использовались в годы Великой Отечественной войны.

Кроме исторической части, гостям показывают и современное «закулисье» вокзальных комплексов: как работают крупнейшие вокзалы Урала и Западной Сибири, какие устройства помогают обеспечивать комфортную среду для пассажиров, как выглядят помещения, скрытые от посторонних глаз (дикторская, бюро находок).

В 2024 году познавательные прогулки по вокзалам Екатеринбург и Тюмень в составе экскурсионных групп совершили более 500 человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.