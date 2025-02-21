В январе 2025 года «Городская электричка» в Нижнем Новгороде перевезла более 100 тыс. пассажиров

В январе 2025 года «Городская электричка» в Нижнем Новгороде перевезла более 100 тыс. пассажиров

12:40

Маршрутами «Городской электрички» в Нижнем Новгороде в январе 2025 года воспользовались 105 тыс. человек.

Проект Горьковской железной дороги и АО «ВВППК» реализуется с 2013 года и позволил интегрировать железнодорожный транспорт в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. «Городская электричка» в столице Приволжья курсирует по двум направлениям – Сормовскому и Приокскому.

Первая Сормовская линия является самой популярной среди нижегородцев. За первый месяц года здесь перевезено 54 тыс. пассажиров. Она включает участок от железнодорожного вокзала Нижний Новгород до станции Дубравная. Отправление электричек в часы пик осуществляется каждые 15 минут.

Вторая Сормовская линия проходит от станции Починки до станции Варя. Здесь организовано тактовое движение электропоездов в утреннее и вечернее время (с 06:00 до 10:00 и с 14:00 до 20:00). Составы отправляются со станции Починки в 02 и 32 минуты каждого часа (например, 07:02, 07:32 и т. д.), а со станции Варя – в 20 и 50 минут каждого часа (например, 16:50, 17:20 и т. д.). В дневные часы (с 10:00 до 14:00) электрички курсируют каждые 40 минут. В январе по этому маршруту перевезено 44,6 тыс. человек.

Приокская линия включает участок от железнодорожного вокзала Нижний Новгород до станции Просп. Гагарина. В утренний час пик (с 06:00 до 09:00) поезда отправляются с проспекта Гагарина каждый час. За первый месяц электрички на этом направлении перевезли 8,4 тыс. пассажиров.

Остановочные пункты «Городской электрички» расположены в местах пересечения с автомагистралями для удобной пересадки на городской пассажирский транспорт.

В «Городской электричке» при оплате транспортной картой «Ситикард» действует пересадочный тариф «Электронный кошелек 60 и 90 минут» при проезде между пунктами, расположенными на территории городского округа Нижнего Новгорода (участки Нижний Новгород-Московский – Окский Берег, Нижний Новгород-Московский – Починки – Дубравная и Варя – Починки).

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.