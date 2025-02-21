Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Ярославле поздравили тысячного пассажира «Электрички болельщиков»

2025-02-21 11:31
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

20 февраля 2025 года на Московском вокзале в Ярославле поздравили тысячного пассажира «Электрички болельщиков» Кострома – Ярославль. Им стал костромич Евгений Огарков. Он регулярно совершает поездки на матчи в Ярославль с октября 2024 года.

Юбилейного пассажира встретили представители компании-перевозчика АО «СППК». Ему вручили памятный подарок.

«Электричка болельщиков» из Костромы в Ярославль начала курсировать с 19 октября 2024 года. С ее помощью можно добраться до ледовой арены хоккейного клуба «Локомотив» в дни проведения домашних матчей.

Маршрут организован для развития спортивного туризма жителей соседних регионов. Перевозки осуществляются комфортабельным современным электропоездом, адаптированным для маломобильных пассажиров. Поезд тематически оформлен.

В настоящее время рейсы назначены до конца хоккейного сезона 2024/2025 годов.

Электричка будет курсировать 25 февраля, 10, 14, 17 марта 2025 года отправлением из Костромы в 16:40, прибытием на станцию Ярославль-Московский в 18:10, отправлением с Ярославля Московского в 22:25, прибытием в Кострому в 23:52.

22 февраля она отправится из Костромы в 14:31 и прибудет на Ярославль-Московский в 15:56, отправится со станции Ярославль-Московский в 20:54 и прибудет в Кострому в 22:23.

Время отправления в обратные рейсы из Ярославля может быть скорректировано в случае задержки матча.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в поезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

