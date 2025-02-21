В марте 2025 года из Челябинска в Пермский край отправится туристический поезд

10:39

Туристический поезд Челябинск – Кунгур – Пермь отправится из Челябинска 29 марта 2025 года в 23:50, обратно прибудет 31 марта 2025 года в 07:00.

Это совместный проект железнодорожников и челябинского туроператора.

В составе поезда – современные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортной поездки.

Для туристов подготовлены 2 программы с посещением главных достопримечательностей Перми и Кунгура. Во время путешествия туристы посетят обзорные экскурсии двух городов и увидят уникальные исторические особняки и храмы, скульптурную композицию «Легенда о пермском медведе», прогуляются по набережной вдоль реки Камы. Также путешественники смогут подняться на колокольню Тихвинского храма и посетить восьмое чудо России – уникальную Кунгурскую ледяную пещеру.

Узнать подробную программу и стоимость, а также купить билеты можно на сайте туроператора «Каникулы», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.