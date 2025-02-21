38 остановочных пунктов в Алтайском крае получат новые названия

10:16

38 остановочных пунктов Западно-Сибирской магистрали в Алтайском крае получат новые названия. Вместо цифровых обозначений километра, на котором они расположены, появятся наименования, выбранные с учетом географических топонимов или других объектов, которые расположены рядом.

Например, остановочный пункт 226 км (в границах Барнаула) будет называться БМК – по названию расположенного вблизи промышленного предприятия, остановочный пункт 88 км на участке Алтайская – Артышта-II переименуют в Чумыш – по названию реки.

Пригородная компания «Алтай-Пригород» внесет все необходимые изменения в расписание. В первое время для удобства пассажиров в электропоездах будут объявлять как новые, так и предыдущие названия остановок.

Напомним: Западно-Сибирская железная дорога реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с начала 2024 года. Новые наименования станут хорошими ориентирами для пассажиров и туристов, сделают карту магистрали более информативной, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.