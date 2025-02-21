Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

31 остановочный пункт на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области получил новые названия

2025-02-21 09:55
31 остановочный пункт на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области получил новые названия
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

31 остановочный пункт на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области получил новые названия. Вместо цифровых обозначений километра, на котором они расположены, появились наименования, выбранные с учетом географических топонимов или других находящихся вблизи объектов.

Так, остановочный пункт 65 км на участке Инская – Среднесибирская был переименован в Святой Источник – по названию родника, который находится в 3 км от поселка Ложок в Искитимском районе Новосибирской области. Остановочному пункту 141 км на участке Тогучин – Проектная присвоили название Изылы как у расположенного рядом населенного пункта.

Все названия были согласованы с местными органами власти. В настоящее время пригородная компания вносит все необходимые изменения в расписание. В процессе переименования для удобства пассажиров в электропоездах будут объявлять как новые, так и предыдущие названия остановок.

Напомним: Западно-Сибирская железная дорога реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с начала 2024 года. Новые наименования станут хорошими ориентирами для пассажиров и туристов, сделают карту магистрали более информативной, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru