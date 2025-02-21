09:55

31 остановочный пункт на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области получил новые названия. Вместо цифровых обозначений километра, на котором они расположены, появились наименования, выбранные с учетом географических топонимов или других находящихся вблизи объектов.

Так, остановочный пункт 65 км на участке Инская – Среднесибирская был переименован в Святой Источник – по названию родника, который находится в 3 км от поселка Ложок в Искитимском районе Новосибирской области. Остановочному пункту 141 км на участке Тогучин – Проектная присвоили название Изылы как у расположенного рядом населенного пункта.

Все названия были согласованы с местными органами власти. В настоящее время пригородная компания вносит все необходимые изменения в расписание. В процессе переименования для удобства пассажиров в электропоездах будут объявлять как новые, так и предыдущие названия остановок.

Напомним: Западно-Сибирская железная дорога реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с начала 2024 года. Новые наименования станут хорошими ориентирами для пассажиров и туристов, сделают карту магистрали более информативной, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.