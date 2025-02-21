Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Грузоперевозки через пограничные переходы Дальневосточной магистрали в 2024 году выросли на 23,8%

2025-02-21 09:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году через пограничные переходы ДВЖД во всех направлениях было отправлено 19,2 млн тонн грузов. Это на 23,8% больше показателя 2023 года. Больше всего грузов было перевезено в экспортном направлении – 18,2 млн тонн (+25,6% к уровню 2023 года), в том числе экспортные отправки в Китай через пограничный переход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) составили 8,3 млн тонн (+0,8%), из них 4,1 млн тонн угля (рост – в 1,7 раза).

Через пограничный переход Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) на экспорт отправлено 3,7 млн тонн (+28,9%), в основном, уголь (3,5 млн тонн, рост – в 1,3 раза).

Экспортные грузовые перевозки через мостовой железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР) в 2024 году достигли 5,4 млн тонн (рост – в 1,7 раза), в том числе 3,7 млн тонн угля (рост – в 1,4 раза) и 1,7 млн тонн железной руды (рост – в 2,5 раза). В импортном направлении здесь перевезено 64,9 тыс. тонн грузов (11,4 тыс. ДФЭ) в контейнерах (рост – в 7 раз).

В январе 2025 года через пограничные переходы ДВЖД во всех направлениях перевезено 1,9 млн тонн грузов (+18,6%), в том числе:

  • через погранпереход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) – 750 тыс. тонн (+3,2%);
  • через мостовой железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР) – 503 тыс. тонн (рост – в 1,4 раза);
  • через пограничный переход Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) – 351,5 тыс. тонн (+5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
