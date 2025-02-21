Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Южно-Уральской железной дороге в 2025 году будет отремонтировано почти 350 км пути

2025-02-21 09:12
В 2025 году на Южно-Уральской магистрали планируется провести капитальный ремонт 344 км пути, из них в Челябинской области – 108 км, в Курганской области – 116 км, в Оренбургской области – 87 км, на территории Петропавловского отделения ЮУЖД (Республика Казахстан) – 33 км. На 44 км пути рельсы поменяют на новые. Также в рамках путеремонтной кампании будет произведена замена 151 стрелочного перевода.

При проведении капитального ремонта будет выполнен комплекс мероприятий по обновлению железнодорожной инфраструктуры: замена рельсошпальной решетки и стрелочных переводов, очистка загрязненного щебня, выправка пути. Проведение всех видов ремонта позволит повысить безопасность и надежность инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

