Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры калининградских пригородных поездов стали чаще оформлять абонементные билеты

2025-02-24 17:10
Пассажиры калининградских пригородных поездов стали чаще оформлять абонементные билеты
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала 2025 года пассажиры калининградских пригородных поездов оформили свыше 800 абонементных билетов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2024 году было оформлено 6,5 тыс. абонементов. Рост к уровню 2023 года составил 8%.

Для удобств пассажиров разработано 7 видов абонементных билетов на разные сроки поездок. Наибольшей популярностью у жителей Калининграда и области пользуются абонементы «Рабочего дня», «Ежедневно», «Школьникам и студентам» благодаря тому, что являются удобным и более выгодным способом оплаты проезда в пригородных поездах, в том числе за счет неограниченного количества поездок в течение дня. Приобретение таких проездных документов помогает пассажирам сэкономить до 20% от суммы, которую они потратили бы на покупку разовых билетов.

Абонементные билеты выпускаются в виде пластиковых карт, которые можно приобрести в пригородных кассах. Наиболее востребованные проездные документы доступны к оформлению через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru