Пассажиры калининградских пригородных поездов стали чаще оформлять абонементные билеты

17:10

С начала 2025 года пассажиры калининградских пригородных поездов оформили свыше 800 абонементных билетов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2024 году было оформлено 6,5 тыс. абонементов. Рост к уровню 2023 года составил 8%.

Для удобств пассажиров разработано 7 видов абонементных билетов на разные сроки поездок. Наибольшей популярностью у жителей Калининграда и области пользуются абонементы «Рабочего дня», «Ежедневно», «Школьникам и студентам» благодаря тому, что являются удобным и более выгодным способом оплаты проезда в пригородных поездах, в том числе за счет неограниченного количества поездок в течение дня. Приобретение таких проездных документов помогает пассажирам сэкономить до 20% от суммы, которую они потратили бы на покупку разовых билетов.

Абонементные билеты выпускаются в виде пластиковых карт, которые можно приобрести в пригородных кассах. Наиболее востребованные проездные документы доступны к оформлению через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.