17 декабря в России отмечается День высоких скоростей

13:17

ОАО «ЖД» отмечает День высоких скоростей в России, приуроченный к запуску регулярного движения поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой 17 декабря 2009 года. Всех пассажиров, отправляющихся в этот день в поездку на «Сапсанах», традиционно ждут сладкие комплименты.

С момента запуска количество рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом увеличилось с 6 до 30, а сам поезд теперь один из самых популярных в стране – за 12 лет его пассажирами стали более 47,5 млн человек (за 11 месяцев этого года «Сапсаны» перевезли более 4,9 млн пассажиров, что выше уровня прошлого года на 51,4%).

На данный момент на линии Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород работают 16 составов поездов «Сапсан», 4 из них прошли модернизацию. Усовершенствованный интерьер «Сапсана» учитывает многочисленные пожелания пассажиров: заменена обивка и чехлы кресел, цветовое оформление салонов, произведена замена освещения с добавлением функции регулировки яркости в зависимости от времени суток, установлены кулеры с питьевой водой, заменены оконные затемняющие шторы, в каждом кресле каждого вагона предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств и USB-разъемы. В следующем году планируется модернизировать весь парк.

Осенью текущего года в депо Металлострой в Санкт-Петербурге из Германии прибыли 2 состава из 13 новых «Сапсанов» (третья партия высокоскоростных поездов). Договор на их поставку был заключен ОАО «ЖД» и Siemens в 2019 году. Таким образом, к середине 2023 года в парке «Сапсанов» будет уже 29 поездов.

На высокоскоростных поездах «Сапсан» внедряются самые передовые технологии, услуги и сервисы для пассажиров, например, заказ допуслуг в информационно-развлекательной системе поезда, «оплата лицом» в вагоне-бистро, а деловой проездной теперь стал доступен еще и юрлицам.

С 2021 года для снижения воздействия на окружающую среду дорожные наборы для пассажиров поезда «Сапсан» меняются на новые, изготовленные из вторичного сырья, а тапочки из дорожных наборов передаются на переработку компаниям, которые работают на рынке вторсырья. На специальных заводах из переработанного материала изготавливают экологически чистые напольные покрытия для предприятий животноводства.