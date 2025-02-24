Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская магистраль поздравила водителей-мужчин с 23 февраля и напомнила правила пересечения железнодорожных переездов

2025-02-24 13:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Свердловской магистрали провели на железнодорожных переездах акцию, направленную на профилактику ДТП, и поздравили водителей-мужчин с 23 февраля. Мероприятия прошли в Свердловской области, Пермском крае и ХМАО – Югре.

Во время акции каждый водитель получил от железнодорожников красочное письмо-обращение. Эти письма по просьбе СвЖД подготовили школьники 7–11 лет. В своих обращениях ребята просят взрослых быть внимательнее при пересечении железнодорожных путей и не подвергать себя и других напрасному риску. Каждое написанное от руки письмо индивидуально по содержанию, но преследует общую цель – донести до автомобилистов важную истину, что самое дорогое – это жизнь. Выполненные руками ребят рисунки с изображением поездов и машин, которые участвуют в движении через переезд, символизируют детские надежды на благополучный исход любой поездки и также несут сильный эмоциональный посыл.

Поскольку акция проводилась в период с 21 по 23 февраля, в своих письмах школьники поздравили земляков с Днем защитника Отечества и пожелали удачи на дорогах. Работники СвЖД, в свою очередь, провели с автомобилистами профилактические беседы, а вместе с письмами и «Памяткой водителя» подарили запоминающиеся сувениры.

Основной причиной нештатных ситуаций на переездах является нарушение автомобилистами правил дорожного движения: проезд на запрещающий сигнал светофора и объезд закрытых шлагбаумов. С начала 2025 года дежурные по переездам СвЖД зарегистрировали уже более 40 подобных нарушений, каждое из них могло привести к ДТП.

СвЖД напоминает, что, согласно правилам дорожного движения, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

