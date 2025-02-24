Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд здоровья Красноярской железной дороги в марте отправится в командировку по самым северным станциям

2025-02-24 11:43
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В марте 2025 года передвижной консультативно-диагностического центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» отправится на северные станции Красноярской железной дороги.

Сначала передвижная поликлиника будет работать в Богучанском районе Красноярского края: 14-16 марта – станция Карабула, 17 марта – Новохайская, 18-20 марта – Чунояр.

Затем медицинский состав отправится в Иркутскую область: 21 марта – станция Тамтачет, 22-23 марта – Новобирюсинская, 24 марта – Черманчет.

Далее поезд здоровья вернется в Красноярский край и совершит остановки в Нижнеингашском районе: 25 марта – станция Поканаевка, 26-27 марта – Решоты.

Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.

Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.

Часы работы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

