С начала года «Единый договор об оказании транспортных услуг» заключили более 50 грузоотправителей Свердловской железной дороги

2025-02-24 11:04
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская магистраль отмечает рост востребованности цифровых сервисов у грузовладельцев. В январе 2025 года 50 предприятий в зоне обслуживания Свердловской магистрали присоединились к условиям «Единого договора об оказании транспортных услуг» с помощью сервиса «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» в сфере грузовых перевозок» на официальном сайте компании. Всего с момента появления такой возможности (с марта 2023 года) онлайн-договор заключили более 1,7 тыс. грузоотправителей СвЖД.

Единый договор действует на всей сети российских железных дорог и обеспечивает доступ к комплексу самых востребованных транспортно-логистических услуг. Некоторые из них можно также оформить через «Личный кабинет». Так, дистанционно, без визита в офис, клиенты могут согласовать использование инфраструктуры ОАО «РЖД» для грузоперевозок, изменить маршрут и место назначения, зарезервировать вагономесто в составе регулярных ускоренных поездов в рамках сервиса «Грузовой экспресс». Также можно организовать временный отстой порожних вагонов на путях общего пользования.

«Личный кабинет» на сайте РЖД синхронизирован с автоматизированной системой «ЭТРАН» («Электронная транспортная накладная»), поэтому грузовладельцы могут онлайн оформить и подписать основные перевозочные документы, воспользоваться электронными справочниками и базами данных. Также сервис позволяет рассчитать предварительную стоимость доставки, произвести планирование погрузки, выполнить согласование схем размещения и крепления грузов, в режиме реального времени отслеживать местонахождение вагонов. Аналогичный функционал доступен с мобильных устройств (смартфонов и планшетов на операционных системах Android и iOS) через приложение «РЖД Груз 2.0».

В настоящее время на СвЖД «Личный кабинет» для организации грузоперевозок используют более 2 тыс. предприятий. За прошлый год они оформили онлайн более 200 тыс. документов.

Полный доступ к системе электронного документооборота обеспечивает программный комплекс «ЭТРАН». В настоящее время его используют 2,4 тыс. клиентов Свердловской железной дороги. В 2024 году к системе подключились 278 новых предприятий, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

