В январе текущего года ретропоезд в Арзамас перевез почти 3 тыс. туристов

2025-02-24 10:57
Туристический ретропоезд на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас в январе 2025 года перевез почти 3 тыс. пассажиров. За первый месяц он совершил 17 рейсов.

В его состав входит легендарный паровоз П-36 и новые комфортабельные вагоны с установками кондиционирования воздуха, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

В Арзамасе туристы посещают уникальные достопримечательности, такие как дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Всего в январе туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области, воспользовались более 6 тыс. пассажиров. Это почти на 2% больше, чем за первый месяц прошлого года.

Популярным среди пассажиров остается и мультимодальный маршрут Нижний Новгород – Большое Болдино, которым воспользовались более 400 человек. Он включает в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка с дальнейшей пересадкой на автобус до знаменитого села. Природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» является самым известным пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения.

Ретротур до Арзамаса и маршрут «В Болдино» стали настоящим прорывом в железнодорожном туризме. После прошлогоднего успеха о них знают не только нижегородцы, но и жители всей страны, которые стали заранее планировать такие поездки при посещении Нижегородской области.

Высоким спросом пользуются «Тур в Простоквашино», где у гостей есть возможность побывать в деревне из одноименного советского мультфильма и принять участие в развлекательной программе с любимыми мультипликационными героями, а также «К Морозко», в рамках которого туристы окажутся в Поветлужье и познакомятся с героем русского эпоса – Морозко.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

