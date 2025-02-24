Воспитанники Детской железной дороги в Уфе могут получить профессию помощника машиниста без отрыва от школьного обучения

Воспитанники Детской железной дороги в Уфе могут получить профессию помощника машиниста без отрыва от школьного обучения

10:49

Воспитанники Уфимской детской железной дороги могут пройти обучение по специальности «помощник машиниста» и получить свидетельство государственного образца о профессиональной квалификации без отрыва от школьного обучения.

Образовательная программа разработана в ОАО «РЖД» и рассчитана на 2 года, включает теоретические и практические модули. Первое занятие состоялось 20 февраля. Занятия ведут преподаватели Куйбышевского учебного центра профессиональных квалификаций. Пройти обучение и получить востребованную профессию могут старшеклассники по достижении 16 лет.

Курсанты знакомятся с устройством локомотива, получают необходимые знания в области охраны труда и обслуживания тягового подвижного состава.

После прохождения курса выпускники получат свидетельство установленного образца о получении профессии с присвоением квалификации помощника машиниста тепловоза, что позволит им трудоустроиться на Куйбышевскую железную дорогу, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.