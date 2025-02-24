Руководители Дальневосточной магистрали и Еврейской автономной области обсудили на встрече развитие социальной сферы и модернизацию инфраструктуры

10:21

Начальник ДВЖД Евгений Вейде и врио губернатора ЕАО Мария Костюк провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили инвестиции, развитие социальной сферы и модернизацию железнодорожной инфраструктуры в регионе.

Как отметил Евгений Вейде, Дальневосточную магистраль и правительство области связывает многолетнее и успешное взаимодействие. Железная дорога является одним из крупнейших работодателей региона – здесь проживают и трудятся более 4 тыс. работников. Количество персонала увеличивается: только в 2024 году было создано более 100 новых рабочих мест. Также ДВЖД внесла значительный вклад в формирование бюджета ЕАО, выплатив в прошлом году более 1,3 млрд рублей налогов.

Холдинг вкладывает большие средства в развитие инфраструктуры, которая тесно связана с расширением местных производств и увеличением грузовых перевозок в восточном направлении. За последние 2 года на эти цели было выделено более 15 млрд рублей, в нынешнем году запланировано выделить еще более 5,2 млрд рублей. Крупнейшими инвестиционными проектами остаются электрификация участка Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре, а также увеличение провозной способности на участках Известковая – Биробиджан и Биробиджан – Ленинск.

Все это помогает нарастить перевозки через мостовой пограничный переход с КНР Нижнеленинское – Тунцзян. В 2024 году через него отправлено более 5,4 млн тонн экспортных грузов (рост – в 1,7 раза), из них 3,7 млн тонн угля (рост – в 1,4 раза) и 1,7 млн тонн железной руды (рост – в 2,5 раза). В импортном направлении здесь было перевезено 64,9 тыс. тонн грузов (11,4 тыс. ДФЭ) в контейнерах (рост – в 7 раз).

Большое внимание компания уделяет социальному направлению. Для жителей отдаленных поселков на ДВЖД работает передвижной консультативно-медицинский центр «Святой Пантелеймон». В конце 2024 года ПКЦД провел прием пациентов на 7 станциях в ЕАО.

В рамках благотворительной помощи холдинг помогает обновлять местные объекты образования, здравоохранения и спорта. За последние годы обновлен узел станции Ин (поселок Смидович), отремонтированы средние школы №№ 1 и 3, детский сад № 5, местная ДЮСШ. В амбулатории поселка Волочаевка-2 заменена кровля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.