Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Руководители Дальневосточной магистрали и Еврейской автономной области обсудили на встрече развитие социальной сферы и модернизацию инфраструктуры

2025-02-24 10:21
Руководители Дальневосточной магистрали и Еврейской автономной области обсудили на встрече развитие социальной сферы и модернизацию инфраструктуры
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начальник ДВЖД Евгений Вейде и врио губернатора ЕАО Мария Костюк провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили инвестиции, развитие социальной сферы и модернизацию железнодорожной инфраструктуры в регионе.

Как отметил Евгений Вейде, Дальневосточную магистраль и правительство области связывает многолетнее и успешное взаимодействие. Железная дорога является одним из крупнейших работодателей региона – здесь проживают и трудятся более 4 тыс. работников. Количество персонала увеличивается: только в 2024 году было создано более 100 новых рабочих мест. Также ДВЖД внесла значительный вклад в формирование бюджета ЕАО, выплатив в прошлом году более 1,3 млрд рублей налогов.

Холдинг вкладывает большие средства в развитие инфраструктуры, которая тесно связана с расширением местных производств и увеличением грузовых перевозок в восточном направлении. За последние 2 года на эти цели было выделено более 15 млрд рублей, в нынешнем году запланировано выделить еще более 5,2 млрд рублей. Крупнейшими инвестиционными проектами остаются электрификация участка Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре, а также увеличение провозной способности на участках Известковая – Биробиджан и Биробиджан – Ленинск.

Все это помогает нарастить перевозки через мостовой пограничный переход с КНР Нижнеленинское – Тунцзян. В 2024 году через него отправлено более 5,4 млн тонн экспортных грузов (рост – в 1,7 раза), из них 3,7 млн тонн угля (рост – в 1,4 раза) и 1,7 млн тонн железной руды (рост – в 2,5 раза). В импортном направлении здесь было перевезено 64,9 тыс. тонн грузов (11,4 тыс. ДФЭ) в контейнерах (рост – в 7 раз).

Большое внимание компания уделяет социальному направлению. Для жителей отдаленных поселков на ДВЖД работает передвижной консультативно-медицинский центр «Святой Пантелеймон». В конце 2024 года ПКЦД провел прием пациентов на 7 станциях в ЕАО.

В рамках благотворительной помощи холдинг помогает обновлять местные объекты образования, здравоохранения и спорта. За последние годы обновлен узел станции Ин (поселок Смидович), отремонтированы средние школы №№ 1 и 3, детский сад № 5, местная ДЮСШ. В амбулатории поселка Волочаевка-2 заменена кровля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru