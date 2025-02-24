Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году на Южно-Уральской железной дороге будет отремонтировано более 30 железнодорожных переездов

2025-02-24 10:08
В 2025 году на Южно-Уральской железной дороге будет отремонтировано более 30 железнодорожных переездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В текущем году на полигоне Южно-Уральской железной дороги запланирован ремонт 31 железнодорожного переезда, из них 15 – в Челябинской области, по 7 – в Курганской и Оренбургской областях, 2 переезда на территории Республики Башкортостан.

На всех переездах будет выполнена замена резинокордового настила. Кроме того, на 6 из них заменят устройства заграждения переезда (УЗП). Работы проведут на 2 переездах в Челябинской области (участки Полетаево=I – Смолино и Кунашак – Муслюмово), на 2 переездах в Оренбургской области (участок Оренбург – Сакмарская), по одному переезду в Республике Башкортостан (участок Ташбулатово – Супряк) и в Курганской области (участок Катайск – Далматово).

Всего на полигоне ЮУЖД эксплуатируется 441 железнодорожный переезд, из них 138 оборудованы УЗП, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru