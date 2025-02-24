В 2025 году на Южно-Уральской железной дороге будет отремонтировано более 30 железнодорожных переездов

В 2025 году на Южно-Уральской железной дороге будет отремонтировано более 30 железнодорожных переездов

10:08

В текущем году на полигоне Южно-Уральской железной дороги запланирован ремонт 31 железнодорожного переезда, из них 15 – в Челябинской области, по 7 – в Курганской и Оренбургской областях, 2 переезда на территории Республики Башкортостан.

На всех переездах будет выполнена замена резинокордового настила. Кроме того, на 6 из них заменят устройства заграждения переезда (УЗП). Работы проведут на 2 переездах в Челябинской области (участки Полетаево=I – Смолино и Кунашак – Муслюмово), на 2 переездах в Оренбургской области (участок Оренбург – Сакмарская), по одному переезду в Республике Башкортостан (участок Ташбулатово – Супряк) и в Курганской области (участок Катайск – Далматово).

Всего на полигоне ЮУЖД эксплуатируется 441 железнодорожный переезд, из них 138 оборудованы УЗП, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.