В январе 2025 года структурными подразделениями ОАО «РЖД», расположенными в границах Восточно-Сибирской магистрали, перечислено свыше 2,3 млрд рублей налогов

В январе 2025 года структурными подразделениями ОАО «РЖД» и дочених обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской магистрали, перечислено свыше 2,3 млрд рублей налогов и взносов.
Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 2,1 млрд рублей.
По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:
ОАО «РЖД» в границах Восточно-Сибирской железной дороги является одним из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.