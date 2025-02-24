В январе 2025 года структурными подразделениями ОАО «РЖД», расположенными в границах Восточно-Сибирской магистрали, перечислено свыше 2,3 млрд рублей налогов

В январе 2025 года структурными подразделениями ОАО «РЖД» и дочених обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской магистрали, перечислено свыше 2,3 млрд рублей налогов и взносов.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 2,1 млрд рублей.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

в бюджет Республики Бурятия – 111,2 млн рублей;

в бюджет Забайкальского края – 37,7 млн рублей;

в бюджет Республики Саха (Якутия) – 714 тыс. рублей.

ОАО «РЖД» в границах Восточно-Сибирской железной дороги является одним из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.