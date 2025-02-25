Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года помощниками машиниста на Горьковской железной дороге стали почти 40 человек

2025-02-25 13:13
С начала года помощниками машиниста на Горьковской железной дороге стали почти 40 человек
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Количество помощников машиниста электровозов и тепловозов на Горьковской магистрали увеличилось на 38 человек с начала текущего года.

Обучиться этой профессии в подразделениях Горьковского учебного центра повышения квалификации может любой желающий (при отсутствии медицинских противопоказаний) независимо от возраста, ранее полученного образования и опыта работы. На время обучения на помощника машиниста предусмотрена выплата стипендии в размере 2,6 МРОТ.

По завершении обучения работнику гарантируется трудоустройство в одно из локомотивных депо в границах магистрали:

  • в Нижегородской области – в Нижнем Новгороде;
  • во Владимирской области – в Муроме;
  • в Кировской области депо работает в региональном центре и в Лянгасово;
  • в Республике Татарстан – в Юдино и Агрызе.

С 1 ноября 2024 года ОАО «РЖД» увеличена заработная плата на 20% машинистам и помощникам машиниста. Кроме того, для работников локомотивных бригад проиндексирован размер компенсации найма жилья – с 70% до 100%.

В настоящее время на Горьковской железной дороге трудятся 6,1 тыс. работников локомотивных бригад. Это машинисты и помощники машиниста тепловозов, электровозов, паровозов, из них 6 женщин работают помощниками машиниста по маршрутам:

  • Нижний Новгород – Москва;
  • Нижний Новгород – Владимир;
  • Нижний Новгород – Киров;
  • Нижний Новгород – Арзамас;
  • Агрыз – Канаш;
  • Агрыз – Дружинино;
  • Муром – Сергач.

Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в ОАО «РЖД» состоялся в июне 2020 года. Возможность работать машинистом и помощником машиниста у женщин появилась 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в перечень доступных для женщин профессий, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru