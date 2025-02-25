С начала года помощниками машиниста на Горьковской железной дороге стали почти 40 человек

Количество помощников машиниста электровозов и тепловозов на Горьковской магистрали увеличилось на 38 человек с начала текущего года.

Обучиться этой профессии в подразделениях Горьковского учебного центра повышения квалификации может любой желающий (при отсутствии медицинских противопоказаний) независимо от возраста, ранее полученного образования и опыта работы. На время обучения на помощника машиниста предусмотрена выплата стипендии в размере 2,6 МРОТ.

По завершении обучения работнику гарантируется трудоустройство в одно из локомотивных депо в границах магистрали:

в Нижегородской области – в Нижнем Новгороде;

во Владимирской области – в Муроме;

в Кировской области депо работает в региональном центре и в Лянгасово;

в Республике Татарстан – в Юдино и Агрызе.

С 1 ноября 2024 года ОАО «РЖД» увеличена заработная плата на 20% машинистам и помощникам машиниста. Кроме того, для работников локомотивных бригад проиндексирован размер компенсации найма жилья – с 70% до 100%.

В настоящее время на Горьковской железной дороге трудятся 6,1 тыс. работников локомотивных бригад. Это машинисты и помощники машиниста тепловозов, электровозов, паровозов, из них 6 женщин работают помощниками машиниста по маршрутам:

Нижний Новгород – Москва;

Нижний Новгород – Владимир;

Нижний Новгород – Киров;

Нижний Новгород – Арзамас;

Агрыз – Канаш;

Агрыз – Дружинино;

Муром – Сергач.

Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в ОАО «РЖД» состоялся в июне 2020 года. Возможность работать машинистом и помощником машиниста у женщин появилась 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в перечень доступных для женщин профессий, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.