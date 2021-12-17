Расписание поездов Ярославского направления МЖД изменится 19-26 декабря в связи с демонтажем старого пешеходного моста на станции Ростокино

14:10

С 19 по 26 декабря вносятся изменения в график движения некоторых пригородных поездов на Ярославском направлении МЖД в связи с демонтажем старого пешеходного моста на станции Ростокино (бывшая Северянин).

Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Обращаем внимание пассажиров, что в ночь на 23, 24 и 25 декабря из расписания выведут несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи. Пушкино, Сергиев Посад, Монино и Болшево; у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия. В ночь на 20, 21, 22, 24, 25 и 26 декабря часть электричек проследуют от Москвы до станции Лосиноостровская без остановок, а из Мытищ в Москву – с остановками только на платформах Лосиноостровская и Ростокино.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.