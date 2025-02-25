На Калининградской железной дороге готовятся к прохождению паводка

На Калининградской железной дороге готовятся к прохождению паводка

12:24

На Калининградской железной дороге проводится комплекс мероприятий по сезонному пропуску паводковых и ливневых вод.

На Калининградском и Черняховском узлах сформированы и находятся в режиме постоянной готовности 2 противоразмывочных поезда, укомплектованных всеми необходимыми материалами и инструментами. Составлен перечень потенциально опасных для подмыва железнодорожного полотна мест, которые регулярно мониторятся бригадами путевых работников. Обследовано состояние 4 плотин в Зеленоградском и Гвардейском районах, ведутся регулярные замеры уровня воды на реках Преголя, Дейма, Лава и Неман.

Для проведения неотложных работ и планово-предупредительной выправки пути на магистрали заблаговременно создан запас шпал и щебня, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.