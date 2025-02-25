Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе 2025 года количество случаев травмирования граждан на объектах инфраструктуры Московской железной дороги снизилось более чем на 15%

2025-02-25 09:49
В январе 2025 года количество случаев травмирования граждан на объектах инфраструктуры МЖД снизилось на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе 2024 года – 58, в январе 2025 года – 49). При этом пострадали 50 человек, что на 19,4% меньше, чем в прошлом году (в январе 2024 года – 62).

В Брянской, Смоленской и Калужской областях случаев травмирования не зарегистрировано. В Московской и Тульской областях количество несчастных случаев увеличилось с 29 до 35 и с 1 до 2 соответственно, в Москве и Рязанской области снизилось с 21 до 10 и с 4 до 2 соответственно.

Основной причиной травмирования является грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах и переход через пути в неположенных местах перед приближающимся поездом.

Для снижения количества несчастных случаев на МЖД периодически проводятся уроки безопасности в школах, совместные с транспортной полицией рейды по предотвращению нарушений на железной дорогое. Кроме того, ежегодно осуществляется ремонт пешеходных переходов.

МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

