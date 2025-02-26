Разработка первого отечественного высокоскоростного поезда идет по графику

17:46

Вице-премьер Правительства РФ Виталий Савельев, министр транспорта России Роман Старовойт и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров посетили завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (Свердловская область), где осмотрели действующее производство и строительные площадки под серийный выпуск поездов для ВСМ. Также им были продемонстрированы образцы ряда ключевых компонентов будущего подвижного состава.

На территории завода в 2026 году построят комплекс по производству поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург общей площадью 60 тыс. кв. м. Новый поезд станет уникальным отечественным продуктом, результатом кооперации более 100 производителей компонентов и технических решений, многие из которых уже зарекомендовали себя в производстве поездов «Финист» и «Ласточка».

«Строительство ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» – знаковое событие для развития российского транспортного комплекса, это один из якорных мегапроектов национального проекта «Эффективная транспортная система». Запуск ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» ознаменует собой выход на новый уровень качества пассажирского сообщения в стране, свяжет две крупнейшие агломерации, качественно скажется на росте мобильности населения и повышении связанности территорий. По состоянию на сегодняшний день мы двигаемся в графике, по ряду направлений идем с опережением. Правительство Российской Федерации уделяет этому проекту пристальное внимание, поскольку он выступает пилотным для последующего развития высокоскоростного движения в стране», – отметил Виталий Савельев.

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров рассказал, что уже утверждены технические требования для всех компонентов и систем поезда, для многих из них изготовлены опытные образцы.

«Мы сегодня наблюдали, как на наших глазах творится история. Практически все решения, которые разрабатываются для нового высокоскоростного поезда, создаются впервые нашей отечественной промышленностью. Сегодня мы увидели часть из образцов – это то, что будет устанавливаться в будущем на новый поезд. Еще раз убедились, что инженерная школа России – уникальна, экспертный опыт – высочайшего уровня. Могу констатировать, несмотря на очень сжатые сроки, график выполняется полностью», – подчеркнул Олег Белозёров.