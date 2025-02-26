Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ОАО «РЖД» возобновляет курсирование туристического поезда по маршруту Москва – Сызрань – Тольятти – Самара – Москва

2025-02-26 16:49
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Совершить речную прогулку по Волге, увидеть Жигулевские горы, узнать, почему Самару называют «космической», и раскрыть тайны «бункера Сталина» можно за одно путешествие.

РЖД возобновляют курсирование туристического поезда по маршруту Москва – Сызрань – Тольятти – Самара – Москва с 5 экскурсионными программами.

Новинка 2025 года – гастрономический формат путешествия. Шихобаловская уха, пирог из бещевской вишни, салат из сызранских помидоров, мастер-классы по приготовлению пирожных, посещение фермерских хозяйств и многое другое ждет путешественников на экскурсиях.

В круиз можно отправиться 23 мая, 12 июня, 4 июля, 29 августа, 12 и 26 сентября 2025 года.

