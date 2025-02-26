Ретропоезд доставит туристов на масленичные гуляния из Нижнего Новгорода в Арзамас

Пассажиры туристического ретропоезда на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас смогут посетить праздничные мероприятия в честь Масленицы, которые пройдут 2 марта 2025 года в городе Арзамас Нижегородской области сразу на нескольких площадках.

Ретропоезд на паровой тяге № 6901/6902 отправится из столицы Приволжья в 10:44, прибудет на станцию Арзамас-2 в 13:44. В обратном направлении состав отправится со станции Арзамас-1 в 17:51 и прибудет в Нижний Новгород в 20:39. В его состав входит паровоз и новые комфортабельные вагоны с установками кондиционирования воздуха, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Кроме праздничных мероприятий, туристы могут посетить такие уникальные достопримечательности, такие как дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Билеты на ретропоезд можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам».

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.