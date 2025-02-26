Горьковская железная дорога доставит туристов на фестиваль «Свияжская Масленица»

12:58

Горьковская железная дорога организует 2 марта 2025 года туристический мультимодальный маршрут на фестиваль «Свияжская Масленица-2025». Мероприятие пройдет на остров-граде Свияжск в Республике Татарстан.

Пригородные поезда доставят пассажиров до станции Свияжск, а далее до музея-заповедника для гостей будет организован трансфер на комфортабельном автобусе.

Составы отправятся из столицы Татарстана в 07:37, 10:23, 11:38 и 12:20, а со станции Свияжск проследуют автобусы в 08:55, 11:50, 12:52 и 13:40.

В обратном направлении автобусы с фестиваля отправятся в 13:11, 16:15 и 17:00, а поезда в Казань проследуют в 13:47, 16:41 и 17:28.

При проезде в пригородных поездах действуют все региональные и федеральные льготы. Билет на электропоезд можно приобрести в кассе, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» либо в Телеграм-боте «Электрички РЖД». Проезд в автобусе оплачивается отдельно.

Добавим, что по итогам 2024 года самым популярным туром по Горьковской железной дороге в Татарстане стала поездка в музей-заповедник «Остров-град Свияжск». В прошлом году им воспользовались 2,5 тыс. пассажиров.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.