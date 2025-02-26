Мультимодальный маршрут из Челябинска до лыжно-биатлонного комплекса в Златоусте будет запущен в дни проведения финала Кубка России по биатлону

12:14

С 7 по 9 марта 2025 года в Челябинской области для перевозки гостей и участников VI заключительного этапа соревнований по биатлону на Кубок России организован мультимодальный маршрут Челябинск (пригородный вокзал) – Златоуст – лыжно-биатлонный комплекс им. С. И. Ишмуратовой. Все 3 дня работы маршрута в поезде будет работать гид-экскурсовод, который расскажет пассажирам о Златоусте, становлении биатлона в городе и достопримечательностях по пути следования.

Пассажиры проследуют из Челябинска до Златоуста на современном электропоезде ЭП2Д с последующей пересадкой на автобус до места проведения соревнований. Для этого 7 марта назначены дополнительные пригородные поезда № 7107/7108 сообщением Челябинск – Златоуст – Челябинск, а 8 и 9 марта перевозка будет осуществляться регулярными пригородными поездами № 7105/7106 Челябинск – Златоуст – Усть-Катав. Посадка в автобус осуществляется при предъявлении билета на пригородный поезд.

Электропоезд отправится с пригородного вокзала Челябинска в 06:04, далее отправление: Чебаркуль – в 07:20, Миасс-1 – в 07:42, прибытие в Златоуст в 08:52. Автобус отходит от привокзальной площади до лыжно-биатлонного комплекса в 09:10. Время в пути на автобус – около 10 минут. В обратную сторону автобус отправится от комплекса в 18:00 и прибудет на вокзал Златоуста в 18:10. Пассажиры дальше смогут отправиться на пригородных поездах № 6042 Златоуст – Челябинск (отправление в 18:42) или № 7106 Усть-Катав – Златоуст – Челябинск (отправление в 20:20).

Билеты на поезд можно приобрести с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», чат-бота в Telegram «Электрички РЖД», терминалов самообслуживания и в пригородных кассах. Продажа откроется за 10 дней до даты отправления поезда. Стоимость проезда в одну сторону по маршруту Челябинск – Златоуст – лыжно-биатлонный комплекс им. С. И. Ишмуратовой составит 558,4 рублей (по цене билета на поезд). Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном сообщении, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.