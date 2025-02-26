Единые билеты на беспересадочные пригородные поезда Калининградской железной дороги будут доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»

10:19

С 5 марта 2025 года в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» открыта продажа единых билетов на беспересадочные пригородные поезда с двойной нумерацией, курсирующие на приморском направлении Калининградской магистрали.

Ранее пассажирам, следующим из Калининграда до остановочных пунктов Зеленоградск-2, Малиновка, Сокольники-Новые, Сокольники, Рощино, Куликово и обратно, приходилось приобретать на такие поезда 2 билета в мобильном приложении. Единый билет на одну поездку можно было оформить только в билетной кассе. Теперь такая опция доступна в смартфонах и на планшетах.

Напомним, что с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» пользователи могут приобрести билеты на пригородные поезда всех направлений для всех категорий пассажиров, в том числе школьникам/студентам и федеральным льготникам. Также в приложении есть возможность оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.