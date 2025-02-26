Расписание некоторых пригородных поездов трех направлений Московской магистрали изменится в марте 2025 года в связи с развитием инфраструктуры

09:52

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского направлений, в том числе МЦД-1 и МЦД-4, а также Большого кольца МЖД изменится в марте 2025 года в связи с развитием инфраструктуры на станциях Петровско-Разумовская, Москва-Сити (Тестовская), Железнодорожная, Фрязево, а также на участках Дмитров – Савелово, Фрязево – Павловский Посад, Карабаново – Киржач и Лопатино – Берендино.

На Савеловском направлении:

на новой станции Петровско-Разумовская продолжится монтаж конструкций распределительного зала и фасадов конкорса в будние дни с 23:40 до 05:30, в выходные дни с 23:00 до 06:50. Для обеспечения безопасности будет приостанавливаться движение по 1 и 2 главным путям поочередно, что повлияет на расписание, в том числе поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько электричек выведены из графика.

На перегоне Дмитров – Савелово в течение месяца будут проводиться работы по модернизации объектов энергообеспечения в рамках проекта по развитию инфраструктуры для увеличения пропускной способности участка. Работы будут проводиться в утренние и дневные часы, что повлияет на расписание. В частности, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту – от/до Лобни;

на Белорусском направлении:

на станции Тестовская в марте продолжатся работы по обновлению пассажирской инфраструктуры преимущественно в ночное время, в интервале между 01:55 до 04:55. Это также отразится на расписании;

на Горьковском направлении:

на станции Железнодорожная 48-часовые технологические «окна» назначены в выходные дни с 23:40 28 февраля по 23:40 2 марта, в то же время 7–9, 14–16 марта, в будние дни 3–7, 10–14, 17–21, 24–28 марта с 10:10 до 15:10. В этот период будут проводиться работы по устройству плиты фундамента схода конкорса на пассажирскую платформу № 4, опор конкорса и сходов, монтажу четвертого пролетного строения. На период работ будет закрываться движение по двум путям станции, поезда будут пропускаться по соседним путям, что отразится на расписании поездов, в том числе МЦД-3. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам.

На станции Фрязево начинается капитальный ремонт 1 пути. Всего на перегоне Фрязево – Павловский Посад планируется обновить 9,3 км пути. Первые «окна» назначены на 1 и 2 марта 2025 года с 00:00 до 12:00. В связи с этим внесены корректировки в расписание движения поездов, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Несколько поездов выведут из расписания.

Кроме того, на двух участках Большого кольца МЖД будут проводиться ремонтные работы на 2 главном пути. Так, на перегоне Карабаново – Киржач технологические «окна» запланированы 3, 10, 17, 24 марта с 13:00 до 21:00. В этот период у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия; 2 поезда, курсирующие между Александровом и Орехово-Зуевом, выведены из расписания.

На участке Лопатино – Берендино работы назначены 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 марта с 05:00 до 13:00. В связи с этим несколько поездов будут курсировать по укороченным маршрутам.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.