На соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами открылся временный пешеходный переход

2021-12-20 09:45
Временный пешеходный мост открылся на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами в районе 5-ой ул. Ямского поля. Мост возведен вместо одноуровневого пешеходного перехода на период реконструкции участка, где будут уложены дополнительные пути для МЦД-4. Это позволит вести работы по развитию железнодорожной инфраструктуры и обеспечить безопасный переход через железную дорогу. Мост собран из металлоконструкций, его длина составляет 32 м.

После завершения реконструкции соединительной ветви планируется строительство подземного пешеходного перехода, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

