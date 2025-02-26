В январе 2025 года туристические поезда в Татарстане и Удмуртии перевезли свыше 1,1 тыс. пассажиров

09:40

Туристическими поездами пригородного сообщения АО «Содружество», курсирующими по Горьковской железной дороге в Республиках Татарстан и Удмуртия, в январе 2025 года воспользовались более 1,1 тыс. человек. Это почти на 2% больше, чем за первый месяц прошлого года.

Одним из самых популярных туров в Татарстане остается поездка в Кукмор. Она включает в себя обзорную экскурсию по городу, а также посещение фабрики посуды и валяльно-войлочного производства, где производят знаменитые местные валенки. В январе им воспользовались почти 300 пассажиров.

Выбирая маршрут Казань – Арск – «Кырлай», можно побывать на родине великого татарского поэта Габдуллы Тукая, а воспользовавшись туром Казань – Шемордан, можно посетить оздоровительный комплекс «Мингер» с уникальными природными достопримечательностями и широким спектром услуг для отдыха и восстановления здоровья.

Поездка на международный фестиваль «Всемирный день пельменя» стала самой популярной в Удмуртии по итогам января. Более 250 человек приняли участие в традиционном гастротуре и продегустировали разные виды любимого лакомства.

Добавим, что Горьковская железная дорога совместно с ППК «Содружество» возобновили курсирование пригородного туристического ретропоезда на паровой тяге «Чайковский экспресс» по маршруту Ижевск – Воткинск, запуск которого приурочен к празднованию 185-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Состав курсировал с 5 по 9 и с 12 по 16 февраля 2025 года. За этот период он перевез 1,2 тыс. человек. До конца года музыкальный ретропоезд совершит еще 33 рейса. Следующие поездки запланированы на апрель и июнь.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.