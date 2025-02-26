Пассажирские перевозки «Орланами» на Сахалине в 2024 году увеличились на 20,1%

09:31

В 2024 году на островной магистрали в пригородном сообщении рельсовыми автобусами РА-3 «Орлан» перевезено порядка 460 тыс. пассажиров (+20,1% к 2023 году).

Наибольший пассажиропоток отмечается на западном побережье. В течение года на направлении Южно-Сахалинск – Томари перевезено 81,3 тыс. пассажиров, Холмск – Чехов – Томари – 63,1 тыс., Южно-Сахалинск – Поронайск – 63,4 тыс.

На маршруте Южно-Сахалинск – Алые Розы, интегрированном в систему городского транспорта, перевезено более 58,5 тыс. пассажиров.

В 2024 году на Сахалине введено 3 новых маршрута, по которым курсируют «Орланы»: Долинск – Пять Углов, Долинск – Южно-Сахалинск и Долинск – Христофоровка.

Напомним, что РА-3 начали курсировать на пригородных пассажирских направлениях Сахалина с 1 сентября 2019 года. Современный и комфортабельный подвижной состав, получивший по инициативе жителей острова название «Орлан», быстро приобрел популярность у пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.