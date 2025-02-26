Красноярская магистраль напомнила водителям о правилах безопасности на переездах в рамках профилактической акции «Не рискуй, пропусти, живи!»

На Красноярской железной дороге стартовала специальная профилактическая акция «Не рискуй, пропусти, живи!». Ее цель – продвижение среди водителей культуры безопасного управления транспортным средством на переездах.

Первое мероприятие состоялось в Кировском районе Красноярска, на пересечении промышленных подъездных путей с улицей Павлова. Здесь наблюдается интенсивное движение автомобилей, в том числе маршрутных пассажирских автобусов и при этом фиксируется рост нарушений ПДД водителями.

Чтобы проверить знания водителей и предостеречь их от неоправданного риска, железнодорожники совместно с инспекторами ГАИ провели блиц-тестирование. Если водитель не знал точного ответа, с ним проводили разъяснительную беседу.

Специалисты КрасЖД напомнили участникам дорожного движения, что остановить состав мгновенно невозможно: его тормозной путь может достигать 1 км, поэтому пересекать переезд можно только в строгом соответствии с правилами.

Второе мероприятие в рамках акции «Не рискуй, пропусти, живи!» планируется 27 февраля в пригороде Красноярска – на пересечении автодороги с дивногорской веткой магистрали в селе Овсянка. Это популярное туристическое место, куда на автомобилях приезжают жители Красноярского края.

В феврале 2025 года здесь произошло ДТП: водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся электропоездом.

Напомним: с начала 2025 года на переездах Красноярской магистрали произошло 2 ДТП (для сравнения: за весь 2024 год зафиксировано 3 ДТП на переездах).

Все происшествия – следствие нарушения правил дорожного движения со стороны водителей автотранспорта, которые пытались проехать через пути на запрещающий сигнал светофора.

Добавим, что акция является частью комплексной работы КрасЖД, направленной на снижение количества ДТП на переездах. Железнодорожники регулярно посещают автошколы и автопредприятия Красноярска и края, где рассказывают, чем может обернуться невнимательность и поспешность при пересечении путей.

На переездах КрасЖД созданы все необходимые условия: установлены современные предупредительные и заградительные устройства, системы автоматической сигнализации, освещение. Однако полностью решить проблему подобных нарушений может только ответственное поведение самих водителей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.