Расписание пригородных поездов в Брянской области изменится в первой половине марта 2025 года в связи с ремонтом путепровода

Расписание пригородных поездов в Брянской области изменится в первой половине марта 2025 года в связи с ремонтом путепровода

16:27

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится 3–4, 6–7 и 12–13 марта 2025 года в связи с капитальным ремонтом автомобильного путепровода на станции Унеча. Технологические «окна» продолжительностью 4 часа назначены с 12:30 до 16:30. На период работ у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия на конечную станцию.

Так, пригородный поезд № 6305 Брянск-Орловский – Унеча будет отправляться в 13:36, прибывать в Унечу в 16:38, на 45 минут позже привычного расписания. Пригородный поезд № 6306 Унеча – Брянск-Орловский будет отправляться на 19 минут раньше – в 12:25, на конечную станцию прибывать на 25 минут раньше – в 15:34, а пригородный поезд № 6308 Унеча – Брянск-Орловский будет отправляться на 40 минут позже – в 16:57, на станцию назначения прибывать на 38 минут позже – в 20:15.

В дни ремонта электропоезд № 6556 Суземка – Брянск-Орловский будет отправляться на 10 минут позже – в 13:38, прибывать на конечную станцию в 15:45.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.