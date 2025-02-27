Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На выполнение социальных обязательств на Северной железной дороге в 2024 году направлено более 10 млрд рублей

2025-02-27 16:20
27 февраля на Северной железной дороге были подведены итоги выполнения обязательств коллективных договоров ОАО «РЖД», дочерних обществ, негосударственных учреждений здравоохранения и образования в 2024 году. На обеспечение социальных гарантий сотрудников и неработающих пенсионеров было направлено более 10 млрд рублей. Размер социального пакета на одного работника составил около 100 тыс. рублей, на неработающего пенсионера – более 6,5 тыс. рублей. Средняя заработная плата железнодорожников превысила 97 тыс. рублей, ее рост составил 16%, реальный рост доходов обеспечен на 7%. Индексация заработной платы проводилась в 2024 году в феврале и октябре.

По итогам 2024 года выполнены основные производственные и финансовые показатели работы магистрали, обеспечен запланированный уровень безопасности движения. Погрузка составила 54,4 млн тонн, отправлено 14,3 млн пассажиров. На развитие инфраструктуры дороги в 2024 году было направлено более 35 млрд рублей.

«От грамотного и эффективного управления всеми видами ресурсов зависит наше благополучие и возможность выполнения принятых обязательств в полном объеме, поэтому важно максимально качественно выполнять все поставленные задачи», – отметил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

Магистраль выполняет перед работниками все социальные обязательства. На СЖД производятся различные социальные выплаты работникам, есть зональные надбавки к заработной плате, сохраняется практика материальных поощрений за успешную работу, мотивационных денежных поощрений. Реализуются программы по обеспечению безопасных и комфортных условий труда: ремонтируются помещения, создаются бытовые удобства, повышается комфорт рабочих мест.

В 2024 году проведен ремонт около 200 санитарно-бытовых помещений, был открыт Дом отдыха локомотивных бригад в Данилове, отвечающий современным требованиям комфорта, на станции Елецкая построен модульный городок для работников путевого комплекса, которые трудятся в сложных климатических условиях Полярного Урала, ремонтируются здания постов дежурных по железнодорожным переездам.

На магистрали создаются условия для развития физкультуры, спорта и принципов ЗОЖ, профессионального и личностного роста. Постоянно совершенствуется система оказания современного медобслуживания работникам, предусмотрены компенсации затрат на занятия спортом, медобслуживание, отдых, действует программа льготного ипотечного кредитования на приобретение жилья, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

