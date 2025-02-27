Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на обеспечение социальных гарантий работников и неработающих пенсионеров Красноярской магистрали направлено 6,2 млрд рублей

2025-02-27 12:55
Итоги выполнения коллективных договоров предприятий, филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» в границах Красноярской железной дороги подвели в Красноярске на Форуме социальной ответственности и партнерства.

В форуме приняли участие начальник Красноярской магистрали Алексей Туманин, руководитель Департамента социального партнерства, труда и заработной платы РОСПРОФЖЕЛ Александр Лощагин, председатель Дорпрофжела Сергей Штронда и сотрудники магистрали.

Алексей Туманин отметил, что в минувшем году среднемесячная заработная плата сотрудников, занятых в перевозочном процессе, возросла в сравнении с 2023 годом на 14,8%.

В 2024 году на обеспечение социальных гарантий работников и неработающих пенсионеров КрасЖД было направлено 6,2 млрд рублей.

50 железнодорожников улучшили свои жилищные условия с корпоративной поддержкой на общую сумму 231 млн рублей. Также безвозмездные субсидии в связи с рождением детей были выплачены 44 сотрудникам.

Особое внимание уделялось улучшению социально-бытовых условий и охране труда железнодорожников: расходы на реализацию этих программ в 2024 году составили на КрасЖД 1,8 млрд рублей. Свыше 22 тыс. сотрудников прошли дополнительное обучение и повысили свою квалификацию.

Напомним: по итогам 2024 года со станций Красноярской магистрали отправлено 80,3 млн тонн различных грузов, что соответствует уровню 2023 года. Услугами КрасЖД пользуются около 1 тыс. региональных предприятий крупного, малого и среднего бизнеса, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

