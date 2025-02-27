Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала действия единого городского тарифа в Екатеринбурге электрички «наземного метро» перевезли более 6,5 млн пассажиров

2025-02-27 09:41
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская магистраль подвела итоги перевозок пассажиров по единому городскому тарифу (ЕГТ) в Екатеринбурге. Сейчас в зоне ЕГТ пригородные поезда ежедневно перевозят 9 тыс. пассажиров (рост с момента запуска проекта – в 1,7 раза). В целом, за 2 года электрички «наземного метро» перевезли более 6,5 млн человек.

Единая тарифная зона с фиксированной стоимостью поездки в пригородных поездах в границах муниципалитета была сформирована 24 февраля 2023 года. Благодаря этому электрички удалось интегрировать в систему общественного транспорта уральской столицы.

С 1 января 2024 года зона ЕГТ была расширена до 25 км от условного «нулевого километра», за который принят Главпочтамт: добавилось 13 станций и остановочных пунктов, всего их стало 48. Пассажиры смогли ездить по городскому тарифу не только в границах города, но и до таких населенных пунктов, как Верхняя Пышма, Арамиль, Косулино, Исеть, Решеты, Кедровка. Экономия времени в пути и удобное расписание привлекли на железнодорожный транспорт новых пассажиров. Популярность станций и остановочных пунктов в черте Екатеринбурга (Первомайская, Компрессорный Завод, ВИЗ, Шарташ) и за его пределами (Бобровка, Исеть, Арамиль, Будка, Верхняя Пышма.Музей) выросла на 30-50%.

Чаще всего пассажиры совершают поездки на расстояние от 6 до 15 км. Самыми популярными маршрутами являются Компрессорный Завод – Первомайская, Шарташ – Екатеринбург-Пассажирский, Кольцово – Первомайская, Арамиль – Екатеринбург-Пассажирский, Северка – Екатеринбург-Пассажирский.

Сегодня «наземное метро» – это 135 пригородных поездов, курсирующих в 7 направлениях. Стоимость одной поездки без пересадки по полному тарифу составляет 40 рублей (с 1 января 2025 года). Действуют все виды льгот, предусмотренные в пригородном железнодорожном сообщении, в том числе сезонная скидка 50% для школьников, студентов и пенсионеров. Дети до 7 лет едут бесплатно.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

