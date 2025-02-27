Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году Восточно-Сибирская магистраль направит более 30 млн рублей на ремонт железнодорожных переездов

2025-02-27 09:08
В 2025 году Восточно-Сибирская магистраль направит более 30 млн рублей на ремонт железнодорожных переездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов Восточно-Сибирская железная дорога в текущем году выделит 33,5 млн рублей.

На эти средства на полигоне ВСЖД капитально отремонтируют 7 переездов: 4 – в Иркутской области, 3 – в Республике Бурятии.

В рамках комплексного обновления будут проведены асфальтирование проезжей части, замена резинокордовых настилов, замена направляющих столбиков и дорожных знаков.

Еще на 5 железнодорожных переездах будет проведено бетонирование подходов, на 27 запланирован текущий ремонт.

Напомним: в границах ВСЖД эксплуатируются 215 объектов пересечения автомобильных и железных дорог.

Техническое обновление железнодорожных переездов направлено на повышение уровня безопасности движения поездов и недопущение аварий с участием автомобильного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуниаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru