В 2025 году Восточно-Сибирская магистраль направит более 30 млн рублей на ремонт железнодорожных переездов

09:08

На капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов Восточно-Сибирская железная дорога в текущем году выделит 33,5 млн рублей.

На эти средства на полигоне ВСЖД капитально отремонтируют 7 переездов: 4 – в Иркутской области, 3 – в Республике Бурятии.

В рамках комплексного обновления будут проведены асфальтирование проезжей части, замена резинокордовых настилов, замена направляющих столбиков и дорожных знаков.

Еще на 5 железнодорожных переездах будет проведено бетонирование подходов, на 27 запланирован текущий ремонт.

Напомним: в границах ВСЖД эксплуатируются 215 объектов пересечения автомобильных и железных дорог.

Техническое обновление железнодорожных переездов направлено на повышение уровня безопасности движения поездов и недопущение аварий с участием автомобильного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуниаций ВСЖД.