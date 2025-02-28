Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2025-02-28 16:45
Костромские школьники победили во всероссийском конкурсе «Инженеры транспорта» с проектом «Мобильный навигатор для пассажир
Мобильный навигатор для пассажира, разработанный командой школьников костромского детского технопарка «Кванториум», занял первое место в треке «Бесшовный навигатор» командного направления Всероссийского конкурса детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта». Его проводили ОАО «РЖД», Министерство просвещения РФ и «Движение первых», а финал состоялся 24–28 февраля в Екатеринбурге.

Навигатор анализирует окружающее пространство с помощью технологий дополненной реальности и прокладывает визуальный маршрут до нужной точки, например, билетных касс и перрона.

Испытательной площадкой для навигатора стал вокзал Кострома. Железнодорожники помогли разработчикам ознакомиться с планировкой здания и провести тестирование.

В треке «Новые маршруты туристических поездов» индивидуального направления победительницей стала школьница из Вологды Виктория Батова, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

