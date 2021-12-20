Порядок курсирования пригородных поездов в Пермском крае изменится в новогодние праздники

В период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в Пермском регионе СвЖД частично изменится порядок курсирования пригородных поездов. Перевозчик – АО «Пермская пригородная компания».
Изменения коснутся следующих поездов:
В период с 31 декабря по 9 января назначены поезда, которые обычно курсируют по выходным:
Поезда, обычно курсирующие по рабочим дням, отменяются в период с 31 декабря по 9 января:
Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.