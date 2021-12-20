Порядок курсирования пригородных поездов в Пермском крае изменится в новогодние праздники

10:34

В период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в Пермском регионе СвЖД частично изменится порядок курсирования пригородных поездов. Перевозчик – АО «Пермская пригородная компания».

Изменения коснутся следующих поездов:

№ 6194/7193 сообщением Пермь-2 – Кунгур – Пермь-2 назначен 30 декабря, отменен 31 декабря, 2 и 7 января;

№ 7182 сообщением Чусовская – Теплая Гора назначен 30 декабря и 9 января, отменен 31 декабря, 2 и 7 января;

№ 7181 сообщением Теплая Гора – Чусовская назначен 31 декабря и 10 января, отменен 1, 3 и 8 января;

№ 7184 сообщением Чусовская – Пашия назначен с 31 декабря по 8 января, 30 декабря отменен;

№ 7183 сообщением Пашия – Чусовская назначен с 1 по 9 января, 31 декабря отменен.

В период с 31 декабря по 9 января назначены поезда, которые обычно курсируют по выходным:

№ 6016 сообщением Краснокамск – Пермь-2;

№ 6945/6942 сообщением Чусовская – Кын – Чусовская.

Поезда, обычно курсирующие по рабочим дням, отменяются в период с 31 декабря по 9 января:

№ 6014 сообщением Краснокамск – Пермь-2;

№ 7121 сообщением Кукуштан – Пермь-2;

№ 6935/6932 сообщением Чусовская – Рассоленко – Чусовская.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.